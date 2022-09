Pitcher in Gartner®-Berichten Market Guide for Revenue Enablement Platforms und InnovationInsight for Digital Sales Rooms 2022 als repräsentativer Anbieter anerkannt

Zürich (ots) - In zwei aktuellen Gartner-Berichten - dem Gartner Market Guide

for Revenue Enablement Platforms und dem Gartner Innovation Insight for Digital

Sales Rooms to Support Virtual Selling and Customer Experience - wird Pitcher

als repräsentativer Anbieter anerkannt. Laut Gartner stellen

Revenue-Enablement-Plattformen (früher bekannt als Sales-Enablement-Plattformen)

eine Zusammenführung der Sales Enablement-Funktionen und der kundenorientierten

Umsatzprozesse dar. Die Plattformen, stellt Gartner fest, verfügen über

Funktionen für digitale Inhalte, Schulungen und Coaching oder lassen sich über

offene APIs inergänzende Anbieterangebote integrieren. Sie lassen sich in

Plattformen zur Vertriebsautomatisierung (SFA) oder Marketingautomatisierung

integrieren, ermöglichen eine Kundenbindungsanalyse sowie die Beurteilung und

den Aufbau von Rollenkompetenzen zur Verbesserung der Vertriebsabwicklung.

Gartner empfiehlt ausserdem bei führenden Anwendungen für den digitalen Handel

und das CRM im Vertrieb die Einbeziehung digitaler Verkaufsräume zur

Unterstützung eines besseren, käuferzentrierten Verkaufserlebnisses. Digitales

Content-Sharing, Collaboration-Tools, Webkonferenzen, sichere Portale und

digitaler Handel sind laut Gartner bereits etablierte Technologien. Einzigartig

würden Digital Sales Rooms (DSR) durch die Zusammenführung dieser Technologien

in einem sicheren Portal oder einer dauerhaften Microsite.



"Unserer Ansicht nach zeigen diese Gartner-Berichte, dass sich der Markt für

Sales Enablement mit einem stärkeren Fokus auf die Effektivität aller an der

Kundenbindung und Umsatzgenerierung beteiligten Funktionen weiterentwickelt. Als

frühe Vorreiter in diesem Markt freuen wir uns, dass das Analystenhaus uns

erneut als einen der repräsentativen Anbieter erwähnt", so Mert Yentur, Gründer

und CEO von Pitcher.