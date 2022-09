JPMORGAN stuft SOCIETE GENERALE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analystin Delphine Lee kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre 2024er-Gewinnschätzungen je Aktie für BNP Paribas und Societe Generale leicht. Damit trage sie dem etwas geringer als bislang gedachten Einfluss des aktuellen Zinsumfeldes Rechnung. Für 2022 und 2023 ließ sie ihre Schätzungen weitgehend unverändert./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 19:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Societe Generale Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,18 % auf 22,52EUR erreicht.



