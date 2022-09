"Die Leute glauben, dass sich der Markt stabilisiert hat und sind bereit, größere spekulative Positionen einzugehen", sagte Darius Sit, Mitbegründer des Krypto-Investmentfonds QCP Capital. Kryptohändler machen in der Regel eher unbefristete Verträge im Gegensatz zu Termin-Futures, weil diese nicht auslaufen. So ist es ihnen möglich, Positionen mit hoher Hebelwirkung zu halten, heißt von Seiten Bloomberg.

Was die Experten zu dieser Annahme bewegt, seien bestimmte Hebelverhältnisse für Bitcoin und Ether, die so hoch wie nie zuvor seien. Dies wird berechnet, indem das offene Interesse an Perpetual-Swap-Verträgen durch die Menge, der an den Börsen in Reserve gehaltenen Münzen geteilt wird, so die Blockchain-Daten-Website CryptoQuant.

Der Bitcoin wurde in der vergangenen Woche innerhalb einer Spanne von etwa 5,4 Prozent gehandelt, der geringsten seit Oktober 2020, so Bloomberg. Was vor knapp zwei Jahren folgte, war eine monatelange Rekordrallye.

Neben der aggressiven Zinspolitik der Fed belastet die wirtschaftliche Verlangsamung risikoreiche Assets wie Digitalwährungen. Dennoch scheint es mehr Händler zu geben, die gehebelte Wetten eingehen. Ein Grund dafür dürfte das mit Spannung erwartete Upgrade der Ethereum-Blockchain im September sein. Das Interesse an Ether in Form von Perpetual-Swap-Kontrakten war Ende August so hoch wie noch nie, zeigen Daten des Blockchain-Forschungsunternehmens Kaiko.

"Je näher wir dem Merge kommen, desto größer wird die Hebelwirkung bei Ether", sagte Shiliang Tang, Chief Investment Officer beim Krypto-Investmentunternehmen LedgerPrime. Gleichzeitig hätten sich die Finanzierungsraten für Bitcoin und Ether in den vergangenen Wochen ins Negative gedreht, so die Datenseite Skew. So setzen einige Händler auf ein Scheitern oder eine Verschiebung des Merge-Upgrades, andere wollen Long-Positionen vor der Umstellung auf das Proof-of-Stake-Verfahren absichern.

"Das Wachstum der Hebelwirkung mit mehr Bären könnte zu einem Short Squeeze führen, da übermäßig fremdfinanzierte Bären liquidiert werden, wenn sich die Preise nach oben bewegen", sagte Andrew Tu von der Krypto-Handelsfirma Efficient Frontier.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Steigen Sie ein in die Grundlagen der Charttechnik und laden Sie sich den neuen FAST-BREAK-Report "4 gewinnt" von Stefan Klotter jetzt kostenlos hier herunter!