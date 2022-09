MEYLE Ingenieure lösen Teslas Quietsch-Problem / Automechanika-Neuheit MEYLE präsentiert verbesserten Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y (FOTO)

Hamburg (ots) - Quietscht der Tesla an der Vorderachse, ist das nicht nur

unerwartet für die sonst so leisen Premium-Elektroautos, sondern es weckt auch

den Ehrgeiz der MEYLE Ingenieure aus Hamburg. Nachdem seit Anfang des Jahres

mehr und mehr Tesla-Fahrer aus der ganzen Welt von störenden Quietschgeräuschen

bei Fahrzeugen der Reihen Model 3 und Model Y berichteten, präsentiert der

Ersatzteilhersteller MEYLE AG ( http://www.meyle.com/ ) auf der Automechanika

2022 die Lösung: den neuen MEYLE HD-Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y.

Ein Entwicklerteam bei MEYLE hat das Problem identifiziert und ein verbessertes

Ersatzteil entwickelt, das verlässlich dafür sorgt, dass wieder Ruhe einkehrt.



Der von Grund auf neu entwickelte Querlenker für Fahrzeuge der Reihen Tesla

Model 3 und Model Y wird vom 13. bis 17. September auf der Automechanika in

Frankfurt am Main, in Halle 4, Stand D41, erstmals der Öffentlichkeit

präsentiert. Anfang 2023 wird das Qualitätsprodukt für Tesla-Fahrer und

Werkstätten rund um den Globus verfügbar sein. MEYLE bietet damit eine Lösung,

die technisch neu entwickelt ist und zudem für Tesla-typischen Fahrspaß sorgt -

ohne nerviges Quietschen. Ein weiterer Vorteil: Das MEYLE Teil ist dank einer

Kooperation mit ClimatePartner klimaneutral.