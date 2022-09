JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein passte sein Bewertungsmodell für die schweizerische Bank an das aktuelle Zins- und Kostenumfeld an. Die Gewinnschätzungen je Aktie ließ es für 2022 und 2024 unverändert, für 2023 erhöhte er sie leicht. Höheren Erträgen stünden teilweise höhere Kosten gegenüber, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 19:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +1,01 % auf 16,00EUR erreicht.