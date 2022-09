James Basnett, der CEO von Shape Immersive, und Co-Founder Dan Burgar, vertreten Alpha Metaverse als Redner auf den Veranstaltungen Global Metaverse Forum, Elevate Festival, Helsinki Opera Beyond, TechBBQ 2022 und Metaverse Summit 2022 von The Economist

Elevate wird in diesem Jahr voraussichtlich über 30.000 Besucher verzeichnen, unter anderem bekannte Redner wie den Tennis-Champion Venus Williams, den NASA-Astronauten Chris Hadfield und den zehnfachen olympischen Medaillengewinner Andre de Grasse. Außerdem bietet Elevate einigen der einflussreichsten kanadischen Risikokapitalgebern die Möglichkeit, die nächsten großen Investment-Chancen zu entdecken. Umgekehrt können sich auch Startups präsentieren und sich mit Mentoren und Top-Investoren vernetzen.

Das Elevate Festival ist das größte Tech-Festival in Kanada, das den Fokus auf den Schnittpunkt zwischen Kunst und Technik richtet und erstklassige Redner, Kunst- und Kulturevents sowie Networking-Möglichkeiten bietet.

Dan Burgar, der Mitbegründer von Shape, wird Shape als Redner auf dem Elevate Festival in Toronto, Ontario, vertreten, das vom 20.-23. September 2022 stattfindet.

James wird mit anderen bedeutenden Tech-Giganten wie HP, Spotify, Nestlé and TedX über das Thema Virtueller Einzelhandel im Metaversum diskutieren.

James Basnett, der CEO von Shape Immersive, wird Shape als Redner auf dem Global Metaverse Forum vertreten, das am 1.und 2.September 2022 stattfindet.

Alpha wird diese Chance, eine Vordenkerrolle einzunehmen, zur Förderung der Metaversum-Branche und zur Verbreitung fortschrittlicher Denkpositionen auf globaler Ebene nutzen. Alpha ist in der wachsenden virtuellen Ökonomie gut aufgestellt. Das Unternehmen hat bereits eine starke grundlegende Präsenz in der globalen Web3-Community aufgebaut, um die Zukunft des Metaversums und des Web3-Gaming zu gestalten.

VANCOUVER, British Columbia, 6. September 2022 -- Alpha Metaverse Technologies Inc. („Alpha'' oder das „Unternehmen”), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte der Bereiche Gaming, NFT, Blockchain-Gaming, E-Sport, E-Commerce und andere wachstumsstarke Sektoren konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass Shape Immersive („Shape”), das zu 100 % unternehmenseigene Web3- und Metaversum-Studio von Alpha, beim GLOBAL METAVERSE FORUM und beim ELEVATE FESTIVAL im September 2022 als Redner eingeladen ist.

James Basnett, der CEO von Shape Immersive, und Co-Founder Dan Burgar, vertreten Alpha Metaverse als Redner auf den Veranstaltungen Global Metaverse Forum, Elevate Festival, Helsinki Opera Beyond, TechBBQ 2022 und Metaverse Summit 2022 von The Economist

