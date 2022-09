Porsche-IPO in Zahlen:

Das Kapital der Porsche AG soll in 50 % Stamm- und 50 % Vorzugsaktien aufgeteilt werden. Etwa 25 % der Vorzugsaktien sollen am Markt platziert werden. Nach dem IPO wird Volkswagen dann etwa. 75 % an Porsche halten. 49 % der Erlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien (an die Porsche Automobilholding) will VW an die Aktionäre als Sonderausschüttung auszahlen.

Daher könnte es sich durchaus lohnen, Volkswagenaktien ins Depot zu legen und von dem geplanten Börsengang einmalig und überdurchschnittlich zu profitieren. Aber auch eine Alternativlösung durch ein Investment bei Volkswagen über Derivatprodukte mit einem fest eingebauten Hebel sollte nicht in den Hintergrund geraten, sobald die Volkswagen-Aktie ihre seit Jahresanfang bestehende Seitwärtsphase verlässt. Technisch allerdings bleiben noch einige Hürden zu meistern, wie der mittelfristige Kursverlauf der Aktie derzeit noch aufzeigt.