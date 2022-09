RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der September sei ein richtungsweisender Monat für das dritte Quartal, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Investmentbanken. Während sich bisher ein stärkerer Handel mit festverzinslichen Wertpapieren andeute, laufe der Aktienhandel vor allem in Europa schwächer. Weil Gebühreneinnahmen im Investmentbanking schwächelten, seien Banken im dritten Quartal zudem auf das Drücken ihrer Kosten erpicht./jcf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 20:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,03 % auf 8,378EUR erreicht.