Uranium Energy Corp begrüßt Dringlichkeitsantrag des Weißen Hauses an den Kongress für zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar für das Energieministerium, um die Abhängigkeit von russischem Kernbrennstoff zu verringern

Corpus Christi, TX, 6. September 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: "UEC" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) begrüßt die jüngsten Maßnahmen des Weißen Hauses, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von Kernbrennstoffen aus Russland zu verringern. Am Freitag, den 2. September, wurde von Präsident Biden ein zusätzlicher Antrag auf Mittelzuweisung an den Kongress gestellt, der u.a. 1,5 Mrd. Dollar für das Energieministerium vorsieht, um LEU ("Low Enriched Uranium") für die bestehende kommerzielle Nuklearflotte, die jeden fünften Haushalt in Amerika mit Strom versorgt, und HALEU ("High-Assay Low Enriched Uranium") für neu entstehende fortschrittliche und kleine modulare Reaktoren zu erwerben.

Der UEC-Vorsitzende und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham kommentierte: "Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, welche Risiken mit der Abhängigkeit von russischen Energieexporten verbunden sind. Die Ereignisse in der Ukraine und die Unterbrechung der Erdgaslieferungen nach Europa durch Russland sind eine düstere Erinnerung an diese Risiken. Dementsprechend müssen sich die Vereinigten Staaten proaktiv mit den möglichen Auswirkungen einer plötzlichen Unterbrechung, eines Verbots oder eines Embargos von russischem Uran und Kernbrennstoff auseinandersetzen. Um unsere Abhängigkeit von Russland bei den Schlüsselelementen unseres Kernbrennstoffkreislaufs - vom Uranabbau bis zur Umwandlung und Anreicherung - zu verringern, müssen wir jetzt handeln."

Minister Abraham fuhr fort: "Wir freuen uns darauf, mehr Details darüber zu erfahren, wie das Energieministerium die notwendigen Investitionen in die Lieferkette für Kernbrennstoffe tätigen wird, und hoffen, dass ein wesentlicher Teil dieser Investitionen zur Steigerung der heimischen Uranproduktion eingesetzt wird. Es ist nach wie vor höchst besorgniserregend, dass wir derzeit zu 60 % von Uranlieferungen aus Russland, Kasachstan und Usbekistan abhängig sind, obwohl es in den USA reichlich unerschlossene Ressourcen gibt. Die Vereinigten Staaten beziehen 20 % ihrer Elektrizität aus der Kernenergie (und damit über 50 % ihres kohlenstofffreien Stroms) und sind nach wie vor der weltweit größte Verbraucher von Uranbrennstoff. Angesichts dessen ist es nur sinnvoll, dass wir unsere Uranproduktion hier in den USA erhöhen und dass ein erheblicher Teil dieser neuen Mittel, sofern sie bewilligt werden, zur Erreichung dieses Ziels verwendet wird."