Die Deutsche Lufthansa Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,99 % auf 6,021EUR erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa findet voraussichtlich nicht statt. Nach dpa-Informationen einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt. Details wurden noch nicht bekannt./ceb/DP/mis

Piloten und Lufthansa einigen sich - Kein Streik am Mittwoch

