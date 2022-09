Das sind die Nominierten für den Preis der Deutschen Systemgastronomie 2022 (FOTO)

München (ots) - In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Der Preis der Deutschen

Systemgastronomie 2022 wird vom Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS)

verliehen - traditionell beim BdS-Mittagsempfang am Tag vor der Eröffnung des

Münchner Oktoberfests. Mit dem Preis werden seit 2011 Personen, Unternehmen,

Projekte, Initiativen oder Einrichtungen in Deutschland geehrt, die sich in

besonderer, beispielhafter und zukunftsorientierter Weise um die Branche der

Systemgastronomie und deren Herausforderungen verdient gemacht haben.



Preisträger des vergangenen Jahres waren die creart Neidhardt Werbe GmbH und

Vertrieb IGEPA Großhandel GmbH für das Nachhaltigkeitsprojekt "Coffee Cup Paper"

. Den Ehrenpreis der Deutschen Systemgastronomie, der 2021 zum 10-jährigen

Preisjubiläum erstmals vergeben wurde, erhielt Burger King Deutschland GmbH für

den Post " Bestellt bei McDonald's" .





Aus einer Vielzahl von Einreichungen hat die hochkarätig besetzte Jury auch indiesem Jahr wieder drei Nominierte ausgewählt, die nun am 16. September 2022 imRahmen des traditionellen BdS-Mittagsempfangs in München geehrt werden.BdS-Vizepräsident Alexander van Bömmel hält die Laudatio und kürt diePreisträger. Und das sind die Nominierten:Nominiert: das Konzept PICCO Kochbox von Ursula Winkler & Christine Hopf(diakonia inhouse)PICCO - Frischküche mit System in der Gemeinschaftsverpflegung für Kitas undSchulen stellt ein neues Konzept in der Gemeinschaftsverpflegung dar, welchesvon den Betriebsleiterinnen Ursula Winkler und Christine Hopf der DiakoniaDienstleistungsbetriebe GmbH diakonia inhouse entwickelt wurde. Es vereint dieklassischen Merkmale der Systemgastronomie. Das Konzept setzt sich aktiv gegenLebensmittelverschwendung ein, erleichtert das hygienische Arbeiten in derKüche, unterstützt die Integration von Menschen mit Behinderung und löst einDauerbrennerthema, nämlich die gesunde Versorgung unserer Kinder.Nominiert: das Projekt RECUP & REBOWL von Fabian Eckert und Florian PachalyRECUP & REBOWL ist der Vorreiter für das Thema "Mehrwegsysteme in derGastronomie in Deutschland", das nun auch aufgrund der Mehrwegpflicht ab 2023brandaktuell ist. Gründer und Geschäftsführer Fabian Eckert und Florian Pachalyentwickelten 2016 eine Alternative zum To-Go-Kaffeebecher: ein Pfandsystem. Füreine Pfandgebühr von einem Euro können Kaffeeliebhaber in jedem teilnehmendenCafé einen Mehrwegbecher erhalten und wieder zurückgeben. Mittlerweile bietetdas Unternehmen auch REBOWL als Mehrwegalternative für Speisen an. Die Bilanzkann sich sehen lassen: Ein RECUP kann bis zu 1.000 Einwegbecher, eine REBOWLbis zu 500 Einwegverpackungen ersetzen.Nominiert: das Projekt Foodforecast von Gründer Justus LautenFoodforecast ist ein Projekt zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung,welches 2018 von Justus Lauten gegründet wurde. Der Clou: Es handelt sich umeine Software auf Basis einer künstlichen Intelligenz, die exakteVerkaufsprognosen liefert. Derzeit wird die KI in über 500 Filialen, zunächstvor allem in Bäckereibetrieben, mittlerweile auch im Einzelhandel und in derGastronomiebranche genutzt. Dadurch konnte foodforecast seit der Gründungbereits knapp 500 Tonnen an Lebensmittelabfällen einsparen. Als Nächstes sollder Weg in die Systemgastronomie beschritten werden, weilLebensmittelverschwendung eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen derBranche ist.BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante zeigt sich von den Nominierungen fürden Preis der Deutschen Systemgastronomie 2022 begeistert und lobt die Auswahlder Jury: "Ob es um das Thema Verpflegung unserer Kinder in Kitas und Schulengeht, um das Thema Nachhaltigkeit oder Lebensmittelverschwendung: Alle sindwichtig. Die drei Nominierten haben sich mit ihren zukunftsweisenden undinnovativen Lösungen den unterschiedlichen Herausforderungen dieser Themengestellt und damit die Nominierung mehr als verdient." Sie freue sich bereitsjetzt auf die spannende Preisverleihung am 16. September in München, bei derauch wieder ein Ehrenpreis verliehen werde ... so viel darf bereits verratenwerden.