Fehlinvestments beim Immobilienerwerb - wie sie durch die richtige Standortwahl vermieden werden (FOTO)

Neuburg an der Donau (ots) - Aufgrund der hohen Inflation und damit auch hohen

Zinsen und steigenden Baukosten steigen nicht nur die Immobilienpreise - auch

Fehlinvestments kosten Anleger jetzt deutlich mehr. "Konnte man vor ein paar

Jahren noch nahezu alles kaufen und irgendwie fit machen, geht man damit jetzt

ein enormes Risiko ein", erklärt Immobilienprofi Nico Gebhard.



"Das heißt allerdings nicht, dass sich der Immobilienkauf generell nicht lohnt.

Ganz im Gegenteil, aufgrund der aktuellen Lage ist es sogar notwendig." Durch

die Rekordinflation verliert der größte Teil der Bevölkerung sein Vermögen, da

es kaum Alternativen gibt, welche diese ausgleichen. Immobilien werden in der

Regel durch einen hohen Anteil von Fremdkapital finanziert und durch

Mieteinnahmen und Steuervorteile abbezahlt.





"Durch die hohe Inflation wird das Darlehen bei der Bank regelrecht aufgefressenund der Sachwert Immobilie steigt durch steigende Produktionskosten,Arbeitsstunden und vor allem durch die überproportionale Nachfrage. Allerdingsist es entscheidend, Fehler zu vermeiden", so Gebhard. Gerne verrät er imfolgenden Artikel, warum gerade die Lage beim Immobilienerwerb einentscheidendes Kriterium ist und wie Anleger auch in Zeiten wie diesen kluginvestieren.Steigende Zinsen treffen alleNach der mehrjährigen Niedrigzinsphase sind die Zinsen im ersten Halbjahr 2022stark gestiegen. Heute befinden wir uns im Bereich von ungefähr drei Prozent -die Kosten haben sich verdoppelt und verdreifacht. Am härtesten trifft das dieEigentümer der Immobilien , die ihre Raten bei der Bank selbst bezahlen müssen.Wenn hier die Zinsbindungen in zwei bis drei Jahren auslaufen, werden einigeEigenheimbesitzer Probleme bekommen und verkaufen müssen. Doch betroffen sindauch Vermieter, die eine Immobilie in einer risikoreichen Lage erworben haben.Aufgrund der geringen Zinsen konnten sie sich das leisten. Solche Käufe sind nunnicht mehr möglich. Vielmehr ist in der jetzigen Situation die Lage derImmobilie entscheidend. Dafür gibt es drei Gründe.1. Relativ hohe Preise bei sinkender NachfrageZu Zeiten der Niedrigzinsen haben sich Immobilien in risikoreicheren Lagen mitniedrigeren Preisen als Kapitalanlage gut verkauft. Schließlich konnte sich dasbeinahe jeder mit einem normalen Einkommen von rund 1.800 Euro netto leisten, daeine Finanzierung inklusive Kaufnebenkosten ohne Eigenkapital möglich war. Somithaben sehr viele Menschen Immobilien in sogenannten C- oder D-Lagen erworben -immerhin waren die Kosten aufgrund der geringen Nachfrage zunächst niedrig.