FDA und Health Canada erteilen FSD Pharma IND-Freigabe zur Fortführung der Phase-II-Studie zu FSD201 in der Behandlung noziplastischer Schmerzen in Verbindung mit dem idiopathischen Mastzellaktivierungssyndrom

Toronto, 6. September 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, verschrieben hat, gibt heute bekannt, dass es von der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) ein Bewilligungsschreiben („Study May Proceed“) zur Studienfortsetzung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für ein neues Prüfpräparat („IND“) und von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada eine Zulassungsbescheinigung („Notice of Authorization“) für seine klinische Phase-II-Studie zu FSD201 erhalten hat. Das entsprechende Studienprotokoll trägt den Originaltitel „A Randomized, Double-Blind Placebo Controlled Parallel Group Study of Safety and Efficacy of FSD201 in Patients with Chronic Widespread Musculoskeletal Nociplastic Pain Associated with Idiopathic Mast Cell Activation Syndrome (Disorder)“ (zu Deutsch: Eine randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von FSD201 bei Patienten mit chronischen, ausgedehnten noziplastischen Schmerzen im Muskel-Skelett-System in Verbindung mit dem idiopathischen Mastzellaktivierungssyndrom).

„Wir freuen uns, dass wir sowohl von der FDA als auch von Health Canada die Genehmigung zur Fortsetzung unserer geplanten klinischen Studie zur Wirksamkeit von FSD201 erhalten haben. Wir arbeiten bei der Einleitung der Studie mit unseren klinischen Zentren in den Vereinigten Staaten und Kanada zusammen und haben die Absicht, schon sehr bald weitere Einzelheiten zur Studie zu veröffentlichen“, erklärt Dr. Lakshmi Kotra, CEO der FSD Pharma-Tochter Lucid Psycheceuticals. „Unsere regulatorischen und klinischen Teams unter der Leitung von Dr. Andrzej Chruscinski, seines Zeichens Vice-President for Clinical and Scientific Affairs, haben mit unseren Fachberatern intensiv an der Entwicklung der Protokolle gearbeitet. Wir sehen der nächsten Phase der klinischen Entwicklung von FSD201 mit großer Erwartung entgegen. Aus unserer Sicht ist FSD201 ein überzeugender Arzneimittelkandidat, und wir sondieren derzeit aktiv Möglichkeiten für Entwicklungspartnerschaften und andere synergetische Kooperationen, mit denen wir unseren Aktionären die größtmögliche Wertschöpfung zukommen lassen können.“