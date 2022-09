NEW YORK (dpa-AFX) - Zum verspäteten Start in die Handelswoche deuten sich an den US-Börsen am Dienstag Gewinne an. Am Vortag ruhte der Aktienhandel in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertages. Am Dienstag nutzten Anleger offenbar die Chance zum Einstieg, nachdem es an den US-Börsen wochenlang vor allem bergab gegangen war. Kurz nach Handelsbeginn dürften dann Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor in den Fokus rücken.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor Eröffnung rund 0,6 Prozent höher bei 31 507,4 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index noch ein Minus von fast drei Prozent verzeichnet. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete sich am Dienstag ein Anstieg um 0,5 Prozent auf 12 162,3 Zähler an.