BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Sie habe vor der Energiekonferenz in New York die Gelegenheit genutzt, den 24-Stunden-Convenience-Store des Ölkonzerns zu besuchen, der der erste seiner Art in New York sei, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Artikel des täglichen Bedarfs (Convenience) und Mobilität seien ein wichtiger Pfeiler der Strategie von BP. Ihr Besuch habe ihr deutlich gemacht, welche Fortschritte gemacht werden und wie regional die Angebote sein müssen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 23:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 23:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,21 % auf 5,319EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m