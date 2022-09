NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ciena Corp von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 45 US-Dollar gesenkt. Die Ziele des Telekommunikationsunternehmens seien hochgegriffen, und die Markterwartungen könnten sinken, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst wenn die Prognosen getroffen würden, gebe es für die Aktie kaum Luft nach oben, da sie bereits nahe ihrer langfristigen Bewertungsmultiplikatoren notiere./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:15 / BST

Die CIENA Aktie an der Börse NYSE hat ein Minus von -1,59 % auf 43,85USD erreicht.