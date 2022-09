Calibre meldet einen Anlagenausfall in der Kohlenstoffanlage auf Libertad jedoch wird die Produktionsprognose für das Gesamtjahr beibehalten

Vancouver, B.C. - 2. September 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... ) meldet, dass in der ADR-Anlage in der Mühle Libertad in Nicaragua ein Geräteausfall aufgetreten ist. In Übereinstimmung mit den hohen Standards und Protokollen von Calibre ist eine Untersuchung im Gange, um die Ursache des Ausfalls zu ermitteln und zukünftige Probleme zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bandkreislauf zur Reparatur außer Betrieb und das Unternehmen erwartet, dass der Goldabsatz im dritten Quartal um etwa 15.000 Unzen beeinträchtigt wird. Der Abbau- und Verarbeitungsbetrieb wird fortgesetzt, und das Gold wird sich im Kreislauf ansammeln, bis der Strip-Kreislauf wieder voll funktionsfähig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass wir die Produktionsprognose für das gesamte Jahr anpassen werden.

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.