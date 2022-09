Ford als offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson auf der European Bike Week 2022 vertreten (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford ist Mobilitätspartner von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und

in der Schweiz - mit eigenem Ausstellungsstand auf der European Bike Week 2022

in Kärnten

- Ford Bronco* als Produkthighlight

- Die European Bike Week 2022 findet vom 6. bis 11. September im

österreichischen Finkenstein am Faaker See statt. Erwartet werden mehr als

100.000 Besucher



Am Dienstag, den 6. September 2022, öffnet die 24. European Bike Week ihre Tore.

Das kultige Motorrad- und Harley-Davidson-Treffen lockt jährlich mehr als

hunderttausend Fans der amerikanischen Kultmarke an den idyllisch gelegenen

Faaker See in Kärnten, dem südlichsten Bundesland der Republik Österreich.

Erwartungsgemäß wird die gesamte Region rund um die Marktgemeinde Finkenstein

bis einschließlich Sonntag, dem 11. September im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

stehen. Ford ist seit 2022 offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson in

Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In dieser Eigenschaft wird der

Automobilhersteller vor Ort mit einem eigenen Ausstellungsstand vertreten sein.