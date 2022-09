Globus Baumarkt feiert 40. Jubiläum (FOTO)

Völklingen (ots) - Die Entwicklung der Globus Baumärkte ist eine saarländische

Erfolgsgeschichte, an der die heute bundesweit über 9.700 Mitarbeiter

mitgeschrieben haben. Von anfänglich sechs Millionen Euro wurde der Umsatz auf

fast zwei Milliarden Euro gesteigert und die ursprünglich regionale zu einer

nationalen Marke weiterentwickelt.



Wir schreiben das Jahr 1982, als auf Initiative von Erich Huwer, dem damaligen

Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte, im rheinland-pfälzischen

Gensingen der erste Globus Baumarkt eröffnet wird. Vier Jahre später entstand in

Zweibrücken der mit einer Verkaufsfläche von über 10.000 Quadratmetern größte

Baumarkt Deutschlands. Bereits diese Anfangsjahre sind geprägt von der Dynamik,

die das Unternehmen auch in den folgenden Jahrzehnten prägten und immer weiter

expandieren ließ.





Vom regionalen "Startup" zur nationalen MarkeAuf die Gründung der Globus Baumarkt Holding GmbH & Co. KG und den Aufbau derBaufachmarktschiene folgte die Ausweitung der unternehmerischen Aktivitäten inOst-Deutschland. Hier wurde schon kurz nach dem Mauerfall der erste GlobusBaumarkt in Ilmenau eröffnet, bis 2007 folgten 47 weitere Marktgründungen inganz Deutschland. Heute betreibt das im saarländischen Völklingen ansässigeUnternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Deutschland und Luxemburginsgesamt 90 Globus Baumärkte und gehört mit einem Umsatz von fast zweiMilliarden Euro und einem Marktanteil von neun Prozent zu den beliebtesten undführenden Baumärkten Deutschlands.Zu den Meilensteinen in der Geschichte der Globus Fachmärkte zählt die Übernahmevon 33 hela Profi Zentren im Jahr 2007, die nach und nach auf dasGlobus-Baumarkt-Konzept umgestellt wurden - der letzte im März dieses Jahres inKusel. 2014 weiteten die Globus Fachmärkte ihr Vertriebsgebiet mit dem Kauf vonelf ehemaligen Max Bahr- und Praktiker-Baumärkten in Nord-Deutschland aus undentwickelten Globus Baumarkt zur nationalen Marke. Ein weiterer wichtigerSchritt auf der Erfolgsleiter stellt der Start des eigenen Online-Shops im Jahr2015 dar, an dessen Auf- und Ausbau in enger Verzahnung mit den stationärenGeschäften Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte GmbH& Co. KG, maßgeblichen Anteil hatte. Mit großem Elan trieb der Sohn deseinstigen "Globus-Baumarkt-Erfinders", Erich Huwer, Innovationsprozesse im Zugeder Digitalisierung voran."In den letzten Jahren haben wir uns zu einem multimedialen Unternehmenentwickelt. Wir begreifen die Digitalisierung als Chance und möchten auchweiterhin verstärkt in diesen Bereich investieren, um unsere Kunden auf allen