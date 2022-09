Am Dienstag wurden jüngste Konjunkturarten derart gewertet, dass die Fed an ihrem Kurs kräftiger Leitzinserhöhungen festhalten kann. Im August hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend aufgehellt, wie das Instituts for Supply Management mitteilte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem verlängerten Wochenende an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Die wichtigsten Indizes konnten sich im frühen Handel am Dienstag nur kurz in der Gewinnzone halten und drehten zuletzt deutlich ins Minus. Nach wie besteht die Sorge, dass die US-Wirtschaft angesichts der straffen Geldpolitik in eine deutliche Rezession abgleitet.

