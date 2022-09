"Back to School, Back to Fun" mit Wondershare Im neuen Schuljahr warten Spaß, Freude, Kreativität und große Preise

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Wondershare gibt Schülern, Eltern

und Pädagogen die Energie des Sommers mit auf den Weg und macht das neue

Schuljahr zum unvergesslichen Erlebnis.



In der Schulanfangszeit geht es nicht nur darum, sich auf Lunch-Pakete und

Schulmaterial vorzubereiten, sondern auch darum, sich auf die Momente voller

Energie und Lachen vorzubereiten. Wondershare, das führende Softwareunternehmen,

startet die Kampagne "Back to School, Back to Fun"

(https://www.wondershare.com/backtoschool.html) , um Schülern, Eltern und

Pädagogen einen unvergesslichen Start ins Schuljahr zu ermöglichen. Egal, ob Sie

Schüler sind, der sich darauf freut, seine Klassenkameraden kennenzulernen, ein

Elternteil, das endlich etwas Freizeit genießen kann, oder ein Pädagoge, der

bereit ist, sich inspirieren zu lassen - nehmen Sie ab sofort bis zum 30.

September 2022 an der Online-Challenge teil.