FONDAZIONE PRADA PRÄSENTIERT "Human Brains Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases"

Mailand (ots/PRNewswire) - "Human Brains" (dt. "Menschliche Gehirne") ist das

Ergebnis eines tiefgreifenden Forschungsprozesses, den die Fondazione Prada im

Jahr 2018 im Bereich der Neurowissenschaften durchgeführt hat. Das Projekt

umfasste eine Online-Konferenz zur Erforschung des Bewusstseins, eine Reihe von

Videovorträgen internationaler Wissenschaftler, Philosophen und Forscher sowie

eine Ausstellung über die Geschichte der Hirnforschung, die noch bis zum 27.

November 2022 in Venedig zu sehen ist.



Die vierte Phase von "Human Brains" mit dem Titel "Preserving the Brain - Forum

on Neurodegenerative Diseases" (dt. "Erhaltung des Gehirns - Forum zu

neurodegenerativen Krankheiten") wird eine Ausstellung (16. September - 10.

Oktober 2022) und eine Konferenz (6. und 7. Oktober 2022) in den Räumlichkeiten

der Fondazione Prada in Mailand umfassen.