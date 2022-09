Erste Nachhaltigkeitsagenda in der Landtechnik / Digitalisierungs-Schub John Deere stellt Weichen für nachhaltigere und produktivere Landwirtschaft (FOTO)

- Mit Analysen und Daten nachhaltigere Entscheidungen treffen: Bis 2030 will

John Deere allen Kunden digitale Werkzeuge anbieten, damit sie vernetzter und

nachhaltiger wirtschaften können

- CO2-Reduktion: John Deere will ökologischen Fußabdruck seiner Kunden deutlich

reduzieren - um 15 %

- Einführung von Ernte-Labor auf dem Mähdrescher: NIR-Nahinfrarotsensor

HarvestLab 300 jetzt in neuer Funktion



Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie wichtig eine stabile Lebensmittelproduktion

zu angemessenen Preisen ist. Dabei ist die Landwirtschaft aufgrund der

wachsenden Weltbevölkerung besonders gefordert mehr zu produzieren und

gleichzeitig die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. John Deere will die

Fläche deutlich steigern, die Landwirtinnen und Landwirte weltweit mit digitalen

Lösungen bewirtschaften. Dafür hat das Unternehmen als erster

Landmaschinenhersteller eine Nachhaltigkeitsagenda aufgestellt. Ein zentrales

Ziel der John Deere Leap Ambition ist daher, dass bis 2026 weltweit 500

Millionen der landwirtschaftlich genutzten Flächen digitalisiert werden und

Landwirtinnen und Landwirten dabei zu helfen, ihre CO2-Emissionen deutlich zu

senken.