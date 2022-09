REHACARE vom 14. bis 17. September 2022 in Düsseldorf / Comeback mit vielen Neuheiten und Programmhighlights für Rehabilitation und Pflege (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Bald ist es soweit: Die REHACARE öffnet in Düsseldorf nach

zwei Jahren Pause wieder ihre Tore! Von Mittwoch, den 14. September bis

einschließlich Samstag, den 17. September 2022 werden Unternehmen aus 38 Ländern

in den Messehallen 4 bis 7 ihre neuen Produkte und Services für die

Rehabilitation und Pflege präsentieren. Das Angebot reicht von

Kinderhilfsmitteln, Mobilitätshilfen aller Art, behindertengerecht umgerüsteten

Fahrzeugen (Halle 6), über Tipps zu barrierefreiem Reisen (Halle 5),

Exoskeletten (Halle 6) bis hin zu Rehabilitation, Prävention und Therapie durch

Sport (Halle 7A). Außerdem stehen Selbsthilfegruppen und Verbände dem Publikum

mit Rat und Tat zur Seite und informieren über aktuelle gesundheitspolitische

Aspekte.



TREFFPUNKT REHACARE: Long-COVID und viele spannende Highlights im

Vortragsprogramm





Parallel zur Fachmesse wartet das Vortragsprogramm am TREFFPUNKT REHACARE - demsozialen, gesellschaftlichen und politischen Mittelpunkt der Messe - in Halle 6,Stand E25 mit einer Vielzahl an spannenden Themen auf. Seit zwei Jahren istunser Gesundheitssystem in einem Ausnahmezustand. Die Pandemie bringt immer nochviele Bereiche der medizinischen Erstversorgung an ihre Belastungsgrenzen undmit der Diagnose Long- oder Post-COVID stehen wir vor einer zusätzlichenHerausforderung. Die REHACARE rückt das Thema Long-COVID als erste Fachmesse inden Fokus und bietet Betroffenen eine fachübergreifende Plattform für denAustausch mit Experten. Am Freitag, den 16. September 2022 um 11 Uhr eröffnetBarbara Steffens, Leiterin der NRW-Landesvertretung der Techniker Krankenkasse(TK) und ehemalige NRW-Gesundheitsministerin, die Vortragsreihe, bei der u.a.renommierte Mediziner wie Dr. Jördis Frommhold (MEDIAN-Klinikum Heiligendamm),Dr. Pantea Pape (Neurologisches Therapiezentrum Köln) oder Dr. Mario Siebler(MEDICLIN Fachklinik Rhein/Ruhr) über den aktuellsten Stand der Wissenschaftinformieren. Darüber hinaus werden eine Vielzahl von Therapieoptionen wiestationäre, ambulante oder telemedizinische Reha, psychologische Betreuung sowieergänzende Behandlungen wie z. B. die Druckkammer-Therapie vorgestellt.Digitalisierung der Sozialen ArbeitDer erste Lockdown in Folge der Pandemie hat auch die soziale Arbeit mitMenschen, die Unterstützung benötigen, verändert. Betretungsverbote,Corona-Maßnahmen und Quarantäne erforderten neue Zugänge und Arbeitsweisen.Verschiedene Modellprojekte, die von der Sozialstiftung des Landes NRW gefördertwurden, werden am Aktionstag der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW am 14. September2022 in Halle 6 am Stand der Landesregierung NRW vorgestellt. Die gesamten