FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gesunken. Bis zum Nachmittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 147,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,60 Prozent.

Belastet werden die Anleihen auch durch die Zinserhöhungserwartungen in den USA. So hellte sich die Stimmung im wichtigen Dienstleistungssektor im August überraschend auf. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) signalisiert weiter ein robustes Wirtschaftswachstum. "Die Stimmungslage ist unerwartet solide ausgefallen und deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft trotz der hohen Preissteigerungen im Wachstumsmodus bleibt", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Mithin dürfte die Fed "aggressiv" gegen die Inflation vorgehen und die Leitzinsen in diesem Monat um 0,75 Prozentpunkte erhöhen, erwartet der Experte.