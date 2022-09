HENNESSY V.S.O.P COGNAC PRÄSENTIERT NEUE KAMPAGNE "ENTER THE SHOW" MIT DEM PREISGEKRÖNTEN REGISSEUR PAOLO SORRENTINO

Paris (ots/PRNewswire) - Der Kurzfilm für Hennessy V.S.O.P Cognac und seinen

Der Hennessy V.S.O.P. - "Very Superior Old Pale" - ist eine Originalkreation vonHennessy und wurde 1817 vom Prinzregenten, dem späteren König Georg IV., inAuftrag gegeben. Heute ist sein zeitloser und zukunftsweisender CharakterGegenstand einer disruptiven Kampagne des Oscar-prämierten italienischenFilmemachers Paolo Sorrentino, der kopfüber in eine facettenreiche Welt vollerEnthusiasmus, Luxus und unerwarteter Begegnungen eintaucht. Während dieZuschauer in die Fußstapfen eklektischer Charaktere treten - eines betörendenHotelpagen, einer charismatischen Diva, eines faszinierenden Künstlers, einesFotografen, eines schwer fassbaren Pfaus -, werden sie in eine einzigartige,verrückte visuelle Umgebung gestürzt mit überraschenden Wendungen in jeder Szene- "Enter the Show"."Es gibt eine Leichtigkeit an diesem Film. Wir amüsieren uns und ich hoffe, dassdie Leichtigkeit bei den Zuschauern Anklang findet - zumal wir in einem Momentleben, in dem Leichtigkeit unentbehrlich geworden ist", sagte Paolo Sorrentino." Enter the Show (https://www.hennessy.com/en-int/vsop-enter-the-show) " wurdeals Original-Director's Cut Format produziert. Der Kurzfilm hebt die RegencyWurzeln von Hennessy V.S.O.P Cognac hervor und transportiert sie in die heutigeZeit. Funken fliegen, während Hennessy V.S.O.P. Momente in einer visuellspannenden Reihe zufälliger Begegnungen inmitten eines für alle offenenAmbientes der Offenbarung aufeinander folgen.Paolo Sorrentino ist ein Meister der Suche nach Schönheit im Unerwarteten undbeschäftigt sich mit epischen Themen wie glückliche Zufälle und bereicherndeBegegnungen, überlegene Raffinesse und eine neue Art von Feier.Elektrifizierende Entdeckungsspiele bringen die Spontaneität, Spannung undVielseitigkeit von Hennessy V.S.O.P Cognac auf den Bildschirm.Mit üppiger Kunstrichtung und einem Hauch von Eklektizismus malt "Enter theShow" ein reichhaltiges, expressionistisches Tableau und bietet die Arten von