"Vollbild" vom SWR Recherchen decken Greenwashing bei vermeintlich "grünen" Geldanlagen auf (FOTO)

Mainz/Berlin (ots) - Banken werben für "nachhaltige" ETF, die mit kontroversen

Unternehmen aus Rüstungs-, Öl- und Gasindustrie belastet sind / "Vollbild" vom

SWR am 6. September 2022 ab 17 Uhr auf http://www.youtube.com/vollbild und in

der ARD Mediathek



Einige der von Banken als "nachhaltig" beworbenen ETF (Exchange Traded Funds)

enthalten Unternehmen im Portfolio, die unter anderem in der Rüstungs- sowie Öl-

und Gasindustrie tätig sind. Das zeigen Recherchen des investigativen SWR

Formats "Vollbild" (Video online ab 6. September, 17 Uhr auf

http://www.youtube.com/vollbild und in der ARD Mediathek). ETF sind

Aktien-Indexfonds, also Fonds, die einen Index nachbilden und Aktien

verschiedener im Index enthaltener Unternehmen bündeln. Der Autor des

"Vollbild"-Films, Alex Baur, hat sich in einer Undercover-Recherche von mehreren

Banken zu nachhaltigen Geldanlagen beraten lassen und die im Selbstversuch von

den Bankberatern empfohlenen ETF anschließend umfassend ausgewertet.