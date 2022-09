Xinhua Silk Road Seraphims leichte Module mit 28-mm-Rahmen zeigen Zuverlässigkeit bei -40ºC mechanischen Test

Beijing (ots/PRNewswire) - Seraphim Energy Group Co. (Seraphim), ein weltweit

führender Hersteller von Solarprodukten, hat kürzlich bekannt gegeben, dass

seine 28-mm-Rahmen-Leichtbaumodule den mechanischen Belastungstest bei niedrigen

Temperaturen bestanden haben, was die Zuverlässigkeit der Produkte und die

technologische Stärke des Unternehmens widerspiegelt.



Nach den Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) ist die

statische mechanische Belastungsprüfung ein allgemeiner Test zur Bestimmung der

Fähigkeit der PV-Module, Schnee- und Windlasten zu widerstehen. Aufgrund des

sich verschärfenden globalen Klimawandels sind PV-Module extremen kalten

Witterungsbedingungen ausgesetzt, was eine Herausforderung für die mechanische

Festigkeit der Module, die Widerstandsfähigkeit der Materialien und die

Verbindung mit den Trackern darstellt.