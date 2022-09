Richtfest Johann Kontor Hamburg / Eine Bereicherung für die Innenstadt (FOTO)

Hamburg (ots) - Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung feierten Bauleute und

Handwerker, künftige Mieterinnen und Mieter sowie Gäste aus Politik und

Wirtschaft das Richtfest des Johann Kontor. Unweit des Hamburger Hauptbahnhofes

entwickelt ein Joint Venture von AUG. PRIEN Immobilien und Captiva in drei

Bauabschnitten einen architektonisch hochwertigen, vielfältigen Gebäudekomplex

mit Wohnungen, Büros, Hotel, Kindertagesstätte und Kultur- und

Einzelhandelsflächen.



AUG. PRIEN bleibt gemeinsam mit Captiva auch langfristig an dem Projekt

beteiligt. Jan Petersen, Geschäftsführer der AUG. PRIEN Immobilien: "Dass

Neubauprojekte wie das Johann Kontor in den Händen von Unternehmen aus unserer

Stadt bleiben, ist aus unserer festen Überzeugung ein wichtiges Signal. Als

alteingesessenes Familienunternehmen war es für die AUG. PRIEN Gruppe auch ein

Herzensanliegen, sich beim Johann Kontor längerfristig zu engagieren."