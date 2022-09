Lahr (ots) - Beim Kampf gegen die Glücksspiel-Abzocke vor deutschen Gerichten

bietet die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer betroffenen Verbrauchern eine Finanzierung

der Prozesskosten mit Hilfe eines Dienstleisters an. Da

Rechtsschutzversicherungen Verfahren gegen Online-Casinos nicht decken, springt

der Finanzierer ab einer Schadenshöhe von 8000 Euro ein. Die Rechtslage ist

derzeit eindeutig. Oberlandes- und Landgerichte haben sich in Deutschland bei

der Glücksspiel-Abzocke auf die Seite der Verbraucher geschlagen. Die Betreiber

müssen die Verluste der Spieler komplett ersetzen, weil ihr Internet-Angebot bis

zum 30. Juni 2021 illegal war. Die Chancen, Verluste vor Gericht wettzumachen,

sind nach Ansicht von Dr. Stoll & Sauer enorm gestiegen. Mandanten entstehen

durch die Prozessfinanzierung keine Kosten. Die Kanzlei rät zur Beratung im

Online-Casino: Finanzierung der Prozesskosten ab 8000 Euro Schaden





Wer nicht außerordentliches Glück hat, der verliert beim Zocken in der Regelviel Geld. Das gilt vor allem in Online-Casinos. Ruck, zuck werden fünfstelligeSummen verspielt und ganze Existenzen ruiniert. Was die wenigsten Pechvögelwissen, sie können ihre Verluste vor Gericht wieder einklagen. Bis zum 30. Juni2021 war Online-Glücksspiel mit wenigen Ausnahmen in Deutschland verboten. Nurauf dem Territorium von Schleswig-Holstein war Zocken im Internet erlaubt. DaRechtsschutzversicherer das Decken der Glücksspiel-Abzocke ausschließen, habenes Verbraucher schwer, gerichtlich gegen die Anbieter vorzugehen. Gerichts- undAnwaltskosten werden nach dem Streitwert bestimmt. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauerarbeitet daher mit einem Dienstleister zusammen, der sich um dieProzessfinanzierung kümmert. Auf den Verbraucher kommen keine Kosten zu. DenFinanzierer nimmt im Erfolgsfall eine Provision. Treffen folgende Punkte zu, sowird der Prozess durch den Dienstleister finanziert:- Der Kläger muss in Deutschland wohnen.- Der Kläger hat in Deutschland das Online-Glücksspiel auf einer Seite getätigt,für die der Anbieter über keine gültige Erlaubnis verfügt hat. Also nicht ausSchleswig-Holstein.- Der Kläger muss von der Illegalität des Spiels zum Zeitpunkt des jeweiligenGlücksspiels nichts gewusst haben.