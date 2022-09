Spektakuläres Wagnis, Kommentar zum Porsche-Börsengang von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Der geplante Börsengang des Sportwagenbauers Porsche in diesem Herbst könnte der größte in Deutschland seit dem Telekom-IPO 1996 werden. Bei einer in Finanzkreisen kolportierten Bewertung der Stuttgarter Edelmarke von 60 bis 80 Mrd. Euro steht im Zuge der in wenigen Wochen angestrebten Platzierung von 25 % der Vorzugsaktien an der Frankfurter Börse ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mrd. Euro im Raum. Ein spektakuläres Unterfangen in einem gar nicht günstigen Umfeld.



Der Krieg in der Ukraine, Energiekrise, hohe Inflation und die andauernden Schwierigkeiten in den Lieferketten deuten auf eine mögliche Rezession hin. Zentralbanken versuchen, dem Auftrieb bei den Preissteigerungsraten mit Zinserhöhungen zu begegnen. Damit werden Aussichten für das Wirtschaftswachstum gedämpft. Zugleich werden Investitionen in Anleihen interessanter. Der Rückgang an den Aktienmärkten in den vergangenen Wochen und die Flaute am IPO-Markt zeigen an: Die Stimmung ist fragil, die Zahl der risikobereiten Investoren aktuell nicht allzu hoch.