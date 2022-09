Circular Economy für Rohstoff-Sicherheit, Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt / WWF erarbeitet mit Partnern ein umfassendes Modell einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland

Berlin (ots) - Angesichts drohender Engpässe bei wichtigen Rohstoffen sind immer

mehr Staaten und Unternehmen auf der Suche nach Auswegen. Nach der Versorgung

von energetischen Rohstoffen wie Erdgas geraten mineralische und abiotische

Materialien wie Kobalt, Wolfram oder Seltene Erden in den Blickpunkt. Auch hier

sind etwa Deutschland und andere EU-Staaten stark abhängig von Importen.



Einige Rohstoffe sind in Bezug auf Versorgungsrisiko und wirtschaftlicher

Bedeutung kritisch, viele davon verursachen einen enormen Umweltschaden. Allein

mehr als 30 Rohstoffe* mit mittlerem oder hohem Umweltgefährdungspotenzial

bieten sich an, sie viel stärker im Kreislauf zu halten, sparsamer zu nutzen und

so die Ressourcen-Abhängigkeit zu verkleinern. Dies zeigt die Machbarkeitsstudie

des Vorhabens "Modell Circular Economy Deutschland" (https://www.wwf.de/fileadmi

n/fm-wwf/Publikationen-PDF/Unternehmen/WWF-Modell-Deutschland-CE-Projektauftakt.

pdf) , erarbeitet von Öko-Institut, Frauenhofer ISI und FU Berlin im Auftrag des

WWF Deutschland.