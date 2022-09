Toronto (ots/PRNewswire) - 375 Bitcoin geschürft, Reserven auf 8.111



Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"),

einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler

Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von

Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, hat seine Bitcoin-Bestände im Zeitraum

bis zum 31. August auf 375 erhöht und damit seine gesamten selbst abgebauten

Bestände auf 8.111 Bitcoin gesteigert.



Höhepunkte der Produktion im August 2022:





- 375 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate vonetwa 12,1 Bitcoin pro Tag entspricht- Im Einklang mit unserer langjährigen HODL-Strategie wurden 100 % der selbstgeminten Bitcoin im August in die Verwahrung gegeben- Der Gesamtbetrag der Bitcoin-Rücklage beläuft sich zum Mittwoch, 31. August2022 auf 8.111.- Die installierte ASIC-Hash-Rate-Kapazität lag am Monatsende bei 2,98 EH/s,wobei bestimmte ältere Miner, die nach Einschätzung des Unternehmens bis Endedes Jahres vollständig ersetzt werden, nicht berücksichtigt sind.- Hut 8 produzierte im August 125,8 BTC/EH.Weitere Updates:- Hut 8 installierte Ende August 180 NVIDIA-Grafikprozessoren in seinemHauptrechenzentrum in Kelowna, British Columbia. Die Multi-Workload-Maschinen,die derzeit Ethereum schürfen, werden so konzipiert sein, dass sie sich beiBedarf drehen können, um Kunden Dienstleistungen in den Bereichen künstlicheIntelligenz, maschinelles Lernen oder VFX-Rendering anzubieten.- Hut 8 geht eine Partnerschaft mit Zenlayer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3638525-1&h=1086838518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3638525-1%26h%3D1841326392%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8mining.com%252F2022%252F08%252F23%252Fhut-8-partners-with-zenlayer-to-bring-on-demand-high-performance-computing-to-web-3-0-and-blockchain-customers%252F%26a%3Dis%2Bpartnering%2Bwith%2BZenlayer&a=Partnerschaft+mit+Zenlayer) ein, um kanadischenWeb 3.0- und Blockchain-Kunden erstmals On-Demand-Hochleistungs-Computinganzubieten."Unser Team hat im August in allen Bereichen des Mining- undHigh-Performance-Infrastrukturgeschäfts sehr gute Ergebnisse erzielt, die unsfür einen anhaltenden Erfolg gut positionieren", so Jaime Leverton, CEO. "Wirerhalten und installieren weiterhin pünktlich unsere monatlichen Lieferungen vonneuen MicroBT-Minern und erweitern gleichzeitig aktiv das Dienstleistungsangebotfür unsere Rechenzentrumskunden."Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset MinerNordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von