Bitcoin sackt ab - Zinsangst belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins ist am Dienstag nach einer tagelangen Seitwärtsbewegung abgerutscht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung fiel kurz unter 19 000 US-Dollar und erreichte zwischenzeitlich bei 18 669 Dollar den tiefsten Stand seit Ende Juni. Zuletzt wurde auf der Handelsplattform Bitstamp 19 031 Dollar für einen Bitcoin gezahlt. Bei anderen wichtigen Digitalwährungen wie Ether oder BNB zeigten sich ebenfalls teils starke Kursverluste.

Am Markt wurde die Kursschwäche der Digitalwährungen mit der straffen Geldpolitik in den USA begründet. Die Notenbank Fed versucht, den starken Anstieg der Preise mit höheren Leitzinsen einzudämmen. Steigende Zinsen aber erhöhen die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren und sind deshalb in der Regel sehr nachteilig für risikoreiche Anlageklassen, zu denen Bitcoin und Co. wegen ihrer teils extremen Kursschwankungen zählen.

Nach dem Kursrutsch am Dienstag rückt nun beim Bitcoin das Mitte Juni erreichte Jahrestief bei knapp 17 593 Dollar in den Blick./la/nas