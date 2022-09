„Große Mauer der Poesie" erweitert die Talente von Kindern über die Berge hinaus

SHANGHAI, 7. September 2022 /PRNewswire/ -- Seit Tausenden von Jahren bewacht die Große Mauer das chinesische Territorium und die Heimat des chinesischen Volkes. Am 3. September bildete eine Reihe von bewegenden Gedichten, die von kleinen Dichtern aus den Bergregionen verfasst wurden, auf einer hügeligen, üppigen Bergwiese eine großartige „Große Mauer der Poesie", die dazu beiträgt, die geistige Heimat dieser Kinder und die gemeinsame geistige Welt für alle zu schützen.

Dabei handelt es sich um ein spezielles Wohltätigkeitsprogramm mit dem Titel „The Great Wall of Poetry - Let the Uniscovered Literary Talents of Children in the Mountainous areas Shine" (Die große Mauer der Poesie - Lasst die unentdeckten literarischen Talente der Kinder in den Bergregionen erstrahlen), das im Rahmen der diesjährigen Poetry-POS-Kampagne von China UnionPay, der größten Bankkartenorganisation des Landes, ins Leben gerufen wurde. Durch Livestreaming will das Programm die Talente der Kinder in den Bergregionen der Welt zeigen.