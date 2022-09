Beijing (ots/PRNewswire) - Die erste Charge der neuen reinen Elektrofahrzeuge

Mehr als 1.000 Fahrzeuge haben im Juli das Haitong-Terminal in Schanghaiverlassen und sollen am 13. September in China und in fast 20 großeneuropäischen Ländern eingeführt werden. MG plante, das Modell 2023 auch inanderen Ländern und Regionen wie Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten undSüdamerika einzuführen und damit mehr als 80 Länder der Welt abzudecken.Laut MG ist das reine Elektromodell mit einem neuen superelektrischenAntriebssystem und der von SAIC Motor selbst entwickelten "Magic Cube"-Batterieausgestattet, die in puncto Design, Sicherheit, Umweltschutz und Qualität dasweltweite Spitzenniveau erreicht.Laut den Statistiken der China Association of Automobile Manufacturers ist MGseit drei Jahren in Folge Chinas Einzelmarken-Verkaufschampion in Übersee. Daskumulierte Verkaufsvolumen in Übersee hat 1 Million Fahrzeuge überschritten.Von Januar bis Juni 2022 verkaufte MG mehr als 45.000 Fahrzeuge in Europa undgehörte damit zu den Top-10-Marken auf den Märkten für reine Elektrofahrzeuge inSchweden, Norwegen und anderen Ländern.Im Jahr 2022 wird SAIC seine Entwicklung auf dem europäischen Markt für neueEnergien beschleunigen und aktiv eine Reihe von Elektroprodukten auf den Marktbringen, wobei 800 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Europa errichtetwerden sollen. Nach Angaben von SAIC soll Europa der erste Markt sein, auf demdas Unternehmen sein Ziel erreicht, bis 2022 mehr als 100.000 Fahrzeuge inÜbersee zu verkaufen.SAIC hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mehr als 800.000 Fahrzeuge inÜbersee zu verkaufen, um die intelligente Fertigung in China auf denÜberseemärkten zu beschleunigen.Ursprünglicher Link https://en.imsilkroad.com/p/329820.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1891505/1.jpgPressekontakt:Mine Bao,+86-18503306162Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5314900OTS: Xinhua Silk Road Information Service