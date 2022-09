Die Zahl der Märkte, in denen UnionPay-Karten ausgegeben werden, steigt auf 77

Lusaka, Sambia (ots/PRNewswire) - Das UnionPay-Akzeptanznetz hat sich auf 181

Länder und Regionen ausgeweitet



UnionPay International (UPI) gab kürzlich seine Partnerschaft mit der National

Association of Savings and Credit Unions (NASCU), der Spitzenorganisation aller

Finanzgenossenschaften in Sambia, bekannt, um innerhalb von drei Jahren 700.000

UnionPay-Karten auszugeben. Dies ist das erste Mal, dass UnionPay-Karten in dem

Land eingeführt werden, womit UnionPay seine Kartenausgabe auf 77 Länder und

Regionen weltweit ausdehnt.



Die NASCU von Sambia wird UnionPay-Chipkarten ausgeben, um den Bürgern, die

bisher auf Bargeld angewiesen waren, einfache, sichere und bequeme

Zahlungsmöglichkeiten im täglichen Leben zu bieten und sie in die Lage zu

versetzen, Transaktionen im Ausland durchzuführen.