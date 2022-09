Fazit

Greifbare Kaufsignale bei EUR/AUD entstehen erst oberhalb von 1,4797 AUD und könnten das Paar anschließend kurzfristig in den Bereich Von 1,4940 AUD tragen. Mittelfristig würde der Bereich um 1,6165 AUD in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, für beide Szenarien bietet sich ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX75UF an. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Investor durch diesen Schein eine Renditechance von 280 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 4,78 und 13,11 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1,45 AUD gemessen am Basiswert vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Im Schein würde dadurch ein Stopp-Kurs von 1,79 Euro zustande kommen. Wegen der Unsicherheiten bei der europäischen Notenbank sollte ein Investment erst nach Donnerstag in Erwägung gezogen werden.