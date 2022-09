6. September 2022 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Saskatchewan gegründet hat, die unter dem Namen Kiplin Metals Inc. Saskatchewan firmiert. Die Tochtergesellschaft wird in Zukunft über sämtliche Lizenzen und Betriebsanlagen des Unternehmens für die Erschließung des Uranprojekts Cluff Lake Road in der Region Athabasca in Saskatchewan verfügen. Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Einholung der erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung des bevorstehenden Arbeitsprogramms, das Messungen mit einer Reichweite von bis zu 40 Kilometer Luftlinie mit ungefährer Ost-West-Ausrichtung umfasst. Die Ergebnisse daraus werden mit Daten aus früheren Messungen abgeglichen. Die Messungen dienen der Definition von Bohrzielen; die Prioritätenreihung erfolgt anhand von Bodenanomalien (Radongas), die laut Auswertung im Bereich von Verwerfungen ermittelt wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass kurz nach dem Erhalt der Genehmigungen mit den Bohrungen begonnen werden kann.

Kiplin Metals gründet Tochtergesellschaft in Saskatchewan zur weiteren Erschließung des Uranprojekts Cluff Lake Road in der Region Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan

