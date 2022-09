Massiver Preisanstieg im Baugewerbe - So viel würden Prestigebauten heute kosten

- Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken hat

nachgerechnet, was Prestigebauten in Deutschland heute kosten würden

- Baukosten steigen in den vergangenen zehn Jahren in allen Baubereichen um ein

mindestens ein Drittel

- Höchster Anstieg bei gewerblichen Betriebsgebäuden mit 36 Prozent



Die Baukosten von öffentlichen Bauprojekten stehen immer wieder in der Kritik.

Gleichzeitig sind solche Bauten gesellschaftliche Investitionen, die neben dem

materiellen auch einen ideellen Wert haben. Und deren Erhalt und Sicherung sich

mehr denn je lohnt. Denn die Baukosten steigen in allen Bereichen seit Jahren

unaufhaltsam an. Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken (

http://www.betoninstandsetzer.de ) hat nachgerechnet, wie hoch die Baukosten von

älteren Prestigebauten in Deutschland heutzutage liegen würden. Grundlage für

die Neuberechnung sind die Preisindizes für die Bauwirtschaft (https://www.desta

tis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/Publikationen/

Downloads-Bau-und-Immobilienpreisindex/bauwirtschaft-preise-2170400223224.pdf?__

blob=publicationFile) .