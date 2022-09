Gate.io Group schließt die Registrierung als Virtual Asset Service Provider in Litauen ab und setzt damit einen EU-Meilenstein in ihrer Expansion

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) - Gate Global UAB, die in Litauen

ansässige Rechtspersönlichkeit der Gate.io Group, hat ihre Registrierung als

Virtual Assets Service Provider (VASP) in Litauen abgeschlossen. Gate Global UAB

kann ab sofort, in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), sowohl eine

Kryptowährungsbörse als auch Wallet-Dienstleistungen in oder von Litauen aus

anzubieten.



Dr. Lin Han, Gründer und CEO der Gate.io Group (https://www.gate.io/?ch=GM_prnew

swire_Lithuania_20220906&utm_campaign=TR_d10KLJ90&utm_content=&utm_medium=CPM&ut

m_source=CH_RGo3JX05&utm_term=) , sagte: "In jedem Land, in dem wir tätig sind,

versuchen wir, die gesetzlichen Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen und zu

übertreffen. Den Nutzern ein zuverlässiges und sicheres Erlebnis zu bieten und

mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um ihre Erwartungen zu erfüllen, wird immer

unser oberstes Ziel sein, wenn wir neue Regionen erschließen."