Home Depot konnte den Gewinn je Aktie von Jahr zu Jahr im Schnitt um 16,43 Prozent steigern. Wendet man den Blick in die Zukunft, fallen die geplanten Gewinnsteigerungen jedoch unterdurchschnittlich aus. Dabei wird für das Finanzjahr 2023/24 eine Steigerung von 8,16 Prozent auf 18,75 US-Dollar erwartet. Die gegenwärtigen Zahlen für das zweite Quartal 2022 überraschten die Marktteilnehmer positiv. In diesem Quartal hat Home Depot den höchsten Quartalsumsatz und -gewinn in der Geschichte des Unternehmens erzielt. Im Jahresvergleich wurde der Quartalsumsatz um 6,5 Prozent auf 43,8 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der Nettogewinn erhöhte sich um 11,5 Prozent auf 5,2 Mrd. US-Dollar, was 5,05 US-Dollar Gewinn pro Aktie entspricht.

Seit Anfang 2009 hat der Aktienkurs von Home Depot einen langfristigen Aufwärtstrend gebildet, der erst durch den Kursrückgang seit Januar 2022 unterbrochen wurde. Fährt die US-Notenbank FED die Wirtschaftsdynamik durch Leitzinserhöhungen zurück, könnten sich die Planzahlen von Home Depot als zu optimistisch erweisen. Der seit 5. Januar 2022 ausgebildete Abwärtstrend wurde am 15. Juli 2022 von einer Kurserholung durchbrochen. Diese Erholung währte bis zum 16. August, wo der Kurs beim Widerstand in Höhe von 327,85 US-Dollar nach unten abprallte. Aktuell wird die Kernunterstützung bei 297,85 US-Dollar getestet. Im Falle einer Überwindung dieser Kernunterstützung könnte der Kurs bis zur Supportzone bei 264,51 US-Dollar zurückfallen. Seit Ende März 2022 verlaufen die Kursbewegungen zwischen Home Depot und der Benchmark S&P 500 fast deckungsgleich. Die Zahlen zum dritten Quartal werden erst am 15. November veröffentlicht. Lässt man ad hoc Meldungen unberücksichtigt, sollte sich in der näheren Zukunft der Home Depot Kurs an Informationen wie beispielsweise der Zinspolitik der US-Notenbank FED orientieren.

Home Depot Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: