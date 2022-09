Nach einem Monat hat sich die Lage deutlich verschlechtert

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Da konnten auch negative Konjunkturdaten nicht mehr helfen. So fielen die finalen Einkaufsmanagerdaten noch schwächer aus, als bereits in der Schnellschätzung. Der Index für die gesamte deutsche Wirtschaft wurde von S&P Global vorgestern auf 46,9 Punkte beziffert, statt wie zuvor auf 47,6 (siehe Börse-Intern vom 23. August ). Der Index-Rückgang im August hat sich damit von -0,5 auf -1,2 Zähler mehr als verdoppelt.

Der Großteil der anfänglichen Kursgewinne des Tages wurden in der Folge unter hoher Volatilität wieder abgegeben. Die Kurserholung fiel damit kurz und somit schwach aus. Das ist bearish zu werten. Und gestern wurde dies bereits durch neue Korrekturtiefs bei den US-Indizes bestätigt.

Gleichzeitig legten die durchschnittlichen Stundenlöhne mit +0,3 % zum Vormonat nicht so stark zu wie erwartet (+0,4 %). Damit dämpften die Arbeitsmarktdaten die Inflations- und Zinssorgen. Passend dazu hatte ich am Vortag noch erneut geschrieben, „ dass positive Konjunkturdaten aktuell eher dahingehend gewertet werden, dass sie die US-Notenbank bei ihrem Plan der starken Leitzinsanhebungen unterstützen – und somit negativ für den Aktienmarkt sind “. Im Umkehrschluss waren die etwas schlechteren Arbeitsmarktdaten also positiv für die Aktienkurse.

Die Kurserholung wurde dabei kurz vor dem Wochenende noch von Arbeitsmarktdaten gestützt. Denn die Arbeitslosenquote in den USA stieg trotz eines ordentlichen Aufbaus neuer Stellen (+315.000) im August überraschend auf 3,7 %. Das ist immerhin der höchste Wert seit Februar. Analysten hatten dagegen mehrheitlich mit einem unveränderten Wert von 3,5 % gerechnet.

Am Freitag hatte ich geschrieben, dass die Aktienindizes in einer kurzfristig stark überverkauften Lage in eine Kurserholung gegangen sind. „ Und anhand deren Ausmaß wird sich nun zeigen, wie stark bzw. schwach der Markt ist “, hieß es dazu.

