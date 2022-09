Die 13.000 im DAX scheint unerreichbar

Die Marke von 13.000 Punkten im Deutschen Aktienindex scheint für den Moment unerreichbar. Während aus technischer Sicht die zahlreichen Fehlversuche und der intakte Abwärtstrend potenzielle Käufer abschrecken, spricht unter den derzeitigen wirtschaftlichen und geldpolitischen Umständen nicht wirklich viel für das Risikopapier Aktie. Morgen wird die Europäische Zentralbank den Leitzins in der Eurozone ein weiteres Mal um mindestens 50, wahrscheinlich 75 Basispunkte anheben. Wenn alles gut läuft, wird sie gleichzeitig zumindest ein paar rücksichtsvolle Worte in Richtung Wirtschaft verlieren, diese bei ihren Entscheidungen nicht ganz außer Acht und den Bach runter gehen lassen zu wollen. Denn schon ohne ihr Zutun stehen die Zeichen in Europa und Deutschland aktuell ganz klar auf Rezession.

Positive Nachrichten gibt es heute zur Abwechslung mal von der Deutschen Lufthansa. Großaktionär Kühne lässt verlauten, dass er weiterhin ungebrochenes Interesse an der Airline hat und seinen bisherigen Anteil von 15 Prozent ausbauen will. Gleichzeitig wird heute geflogen statt gestreikt, da sich Pilotengewerkschaft und Unternehmen in letzter Sekunde auf einen Deal geeinigt haben. Zwar sind noch nicht viele Details zum neuen Tarifabschluss bekannt und deshalb auch die höheren Personalkosten, die auf die Lufthansa in den nächsten Jahren zukommen, noch nicht quantifizierbar. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass der Blick in die Zukunft im Gespräch zwischen dem Chef der Lufthansa und ihrem größten Aktionär durchaus positiv gewesen sein dürfte, trotz aller laufenden Diskussionen über Personal und Kosten.

Apple stellt heute die neueste Generation des iPhones vor. Das Zugpferd des Konzerns wird mit neuer Technik sowie neuen Varianten erwartet. Auch dürfte es einen Überblick über andere Updates in der Produktpalette gegeben, u.a. bei der Apple Watch. Für Aktionäre und jene, die es werden wollen, ist dies neben den Quartalszahlen das wichtigste Event des Jahres, da hier die Weichen für die Zukunft gestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.