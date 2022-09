Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton überschrieben wir am 23.08. mit „Das wird spannend!“. Damals übte die Aktie Druck auf einen wichtigen Widerstand aus. Ein frisches Kaufsignal lag in der Luft…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die bereits in der letzten Kommentierung thematisierten Kursbereiche 31 US-Dollar / 30 US-Dollar und 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar bestimmten das Handelsgeschehen in den letzten Wochen. Mittlerweile haben sich diese weiter manifestiert und an Relevanz gewonnen. Insofern könnte ein Verlassen der Range (in jedwede Richtung) belastbare Signale liefern. So würde bei einem Ausbruch über die Zone 30 US-Dollar / 31 US-Dollar eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 34 US-Dollar möglich werden. Sollte es für Halliburton hingegen unter die 25 US-Dollar gehen, würde der Bereich um 23,2+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel ins Blickfeld rücken.“

Halliburton übte bereits damals Druck auf die Oberseite der Range – also auf den Widerstandsbereich 30+ US-Dollar aus. Schließlich gelang es der Aktie, diese Hürde zu überspringen. Das daraus resultierende Kaufsignal konnte jedoch keine nachhaltige Wirkung entfalten. Ein Vorstoß über die Widerstände bei 34 US-Dollar oder gar 35 US-Dollar blieb aus.

Letztendlich verpuffte der Vorstoß wieder. Das Kaufsignal wurde neutralisiert, als die Aktie unter die 30 US-Dollar abtauchen musste. Damit könnte es nun zum Test der Unterseite der zuletzt thematisierten Handelsspanne kommen.

Der Unterstützungszone um 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar kommt somit eine große Bedeutung zu. Sollte es für Halliburton darunter gehen, ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23,2+ US-Dollar nicht auszuschließen.

