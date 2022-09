Gold leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Produktion der Chemieindustrie bricht seit dem Jahresbeginn um 10 % ein. Die Zahl der Insolvenzen steigt im August um 26 % (Vorjahresvergleich). Franziska Erdle, Wirtschaftsvereinigung Metalle: Es „droht uns in Deutschland mit der Abwicklung der Grundstoffindustrie der Einstieg in die Deindustrialisierung“.Bericht Bild.de: „Weiß unser Wirtschaftsminister nicht, was eine Insolvenz ist?“ „Irre Habeck-Aussagen bei Maischberger“.Wer die Antwort findet, ist er auf dem Stand von denen, die vor der Bundestagswahl vor einer rot-grünen Regierung gewarnt haben.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 55.151 Euro/kg, Vortag 55.455 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 18,04 $/oz, Vortag 18,38 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 855 $/oz, Vortag 854 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.918 $/oz, Vortag 1.984 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 91,75 $/barrel, Vortag 93,28 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,0 auf 97,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 3,8 % und Franco-Nevada 1,5 %. Royal Gold befestigt sich 1,1 %. Bei den kleineren Werten geben GoGold 7,4 %, Orla 6,9 % und New Gold 5,8 % nach. Entree können 7,2 % und Monument 6,3 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 7,5 %, Aya 6,8 % und Sabina 6,5 %. Sierra verbessert sich 5,1 %.