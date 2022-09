Zu den Aktien im Rohstoffbereich, die gegenwärtig eine veritable Aufwärtsdynamik aufweisen, gehört die Aktie des kanadischen Uran-Produzenten Cameco. Der untere Chart offenbart zudem, dass Cameco vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] In die Erholung ist nun Zug gekommen. Cameco kehrte über die 30 CAD zurück und überwand bereits den untergeordneten Widerstand bei 31,5 CAD. Nun gilt es, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten und den Vorstoß über die Zone um 35 CAD auszudehnen. Gelingt dieses Unterfangen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 37,5 CAD eröffnen. Auch ein Anlaufen der 40+ CAD (aktuelles 52-Wochen-Hoch) wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 31,5 CAD begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre Obacht geboten.“



Ungeachtet der aktuellen Marktunbilden konnte Cameco auch zuletzt den Druck auf der Oberseite aufrechterhalten. Die Widerstände bei 35 CAD und 37,5 CAD wurden überwunden, was wiederum die Aufwärtsbewegung unter technischen Aspekten weiter befeuerte. Mittlerweile hat sich die Aktie bis in die Nähe des letzten Verlaufshochs bei knapp 41 CAD vorgekämpft. Wie spannend die aktuelle Situation ist, verdeutlicht der Langfrist-Chart auf Monatsbasis. Kurzum. Für Cameco brechen spannende und womöglich auch richtungsweisende Handelstage an. Sollte es der Aktie gelingen, die gute Ausgangsposition für einen Vorstoß über die 41 CAD hinweg zu nutzen, könnte sich die Tür in Richtung 44+ CAD öffnen. Um das Aufwärtsmomentum jedoch nicht zu gefährden, sollte es tunlichst nicht unter die 35 CAD gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.