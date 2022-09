Der Edelmetallsektor ächzt nach wie vor unter der Last steigender Zinsen und des robusten US-Dollars. Gold und auch Silber haben mittlerweile eminent wichtige Preisbereiche ins Visier genommen. Während Gold um einen Verbleib oberhalb der wichtigen Unterstützungszone 1.700 US-Dollar / 1.670 US-Dollar ringt, steht bei Silber der außerordentlich wichtige Unterstützungsbereich um 18 US-Dollar im Feuer.

In diesem mit weiteren Risiken behafteten Umfeld haben es auch die Produzentenaktien nicht leicht. Der US-amerikanische Gold-Silberproduzent Hecla Mining stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Hecla Mining am 29.08. hieß es unter anderem „[…] Mit der Rückeroberung der 4,5 US-Dollar manifestierte sich schließlich die Erholung. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig gewesen, wenn Hecla Mining der Durchmarsch über die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar gelungen wäre. Dazu kam es aber nicht. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell steht erneut der Unterstützungsbereich um 4,0 US-Dollar im Fokus. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ist für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes zu erwarten und so gilt es auch, einen möglichen Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar zu thematisieren. In diesem Fall würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 3,5 US-Dollar eröffnen. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Der Abgabedruck ließ in den letzten Handelstagen nicht nach und so kam es, wie es kommen musste. Hecla Mining durchbrach die wichtige Unterstützung von 4,0 US-Dollar. Zwischenzeitlich scheiterten mehrere Versuche der Aktie, diese Zone zurückzuerobern. Dieses Unvermögen sollte zur Vorsicht mahnen.

Bislang konnte Hecla Mining den Rücksetzer auf 3,7 US-Dollar begrenzen. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 3,5 US-Dollar ist mit Blick auf die charttechnische Lage weiterhin nicht auszuschließen. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 4,0 US-Dollar würde die Lage etwas stabilisieren. Eine nachhaltige Entspannung tritt erst ein, sollte es Hecla Mining gelingen, sich über die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar aufzuschwingen.