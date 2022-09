HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper kräftig von 24 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Stabilisierungspakt der Bundesregierung sollte dem Gaskonzern helfen, die Folgen zu bewältigen, die aus den russischen Exportbeschränkungen für Gas resultieren, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohen Verluste im laufenden Jahr sollten sich 2023 verringern, bevor der Energiekonzern 2024 wieder die Gewinnzone erreichen dürfte./ck/tih

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -7,55 % auf 4,36EUR erreicht.



