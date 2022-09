Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,75 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1. HJ 2022: Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums trotz schwierigerem Marktumfelds; solide finanzielle Performance durch plattformbasiertes Geschäftsmodell; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Bestätigung der Unternehmensguidance beibehalten



Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2022



Media and Games (MGI) hat am 31.08.2022 ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Hiernach konnte der Ad-Tech- Plattform-Konzern in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres trotz herausfordernden Rahmenbedingungen, die zu einer Abschwächung des Wachstums der Werbebranche geführt haben, seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. So sind die digitalen Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 32,0% auf 143,93 Mio. EUR (1. HJ 2021: 109,05 Mio. EUR) angestiegen.



Verantwortlich hierfür waren starke organische Wachstumseffekte in beiden Werbesegmenten (Demand Side Plattforms - DSP, Supply Side Platforms - SSP). Daneben haben ebenfalls anorganische Wachstumseffekte infolge der durchgeführten M&As (v.a. AxesInMotion und Smaato) signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen. Das erzielte Wachstum spiegelte sich auch in einer deutlichen Ausweitung der Softwarekundenbasis (sog. Total Software Clients mit einem Jahresumsatz von über 100.000 USD) wider, die zum Ende des zweiten Quartals auf über 500 Softwarekunden (31.12.2021: 400 Softwarekunden) angestiegen ist. Allein im zweiten Quartal konnten 34 neue Softwarekunden für die Ad-Tech-Plattform gewonnen werden.

Parallel zur positiven Umsatzentwicklung ist ebenfalls das operative Konzernergebnis(EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 38,6% auf 36,91 Mio. EUR (1. HJ 2021: 26,63 Mio. EUR) angewachsen. Korrigiert um

Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 38,60 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2021: 28,70 Mio. EUR) um rund 34,5% angestiegen ist. In Bezug auf die Rentabilität konnte damit die bereinigte EBITDA-Marge auf 26,8% (1. HJ 2021: 26,3%) verbessert werden.



